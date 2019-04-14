Бывший глава военной разведки Венесуэлы, задержанный в Испании, не признал свою вину

Как сообщает местное агентство EFE, Уго Карвахаля подозревают в торговле наркотиками. Ранее сообщалось, что экс-советник бывшего президента Боливарианской республики Уго Чавеса, согласился сотрудничать с американскими спецслужбами и предоставить им некую «ценную информацию». Предположительно, она касается действующего лидера страны Николаса Мадуро. Отмечается, что Карвахаль является членом парламента и поддерживает оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.