Столичные власти отказали Либертарианской партии в проведении двух митингов против изоляции Рунета

Документ, в котором говорится об отказе, опубликовал в Фейсбуке член федерального комитета Михаил Светов. Одна из акций должна была пройти сегодня, другая – в следующее воскресенье.

На этой неделе законопроект о суверенном Интернете прошел второе, основное чтение в Госдуме. Проект подразумевает, что Рунет сможет работать даже в случае отключения от глобальной Сети. Месяц назад в столице прошел митинг против изоляции российского Интернета. По данным «Белого счетчика», в акции участвовало более 15 тысяч человек.