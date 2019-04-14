Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, где должны были пройти дебаты с Владимиром Зеленским

Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, где должны были пройти дебаты с его оппонентом Владимиром Зеленским. Как сообщает телеканал «112 Украина», вместе с президентом на площадку прибыла вся его семья. Зеленский ранее отказался приходить на сегодняшние дебаты, мотивировав это тем, что в его отношении организуется провокация. Порошенко выступил на сцене перед стадионом, после этого перешел в пресс-центр. Он сказал, что будет ждать Зеленского до 15 часов.