Английский Солсбери назвали лучшим местом для жизни в Великобритании

На первую строчку рейтинга город, получивший известность после отравления Сергея Скрипаля и его дочери, поставили журналисты газета Sunday Times.

Всего в перечне, составленном одним из самых авторитетных воскресных изданий — 101 город. Солсбери назван прекрасным городом с дружелюбными местными жителями и богатой историей. На последний год этой истории пришлись тяжелые испытания. Как пишет Sunday Times, «Неважно, какие испытания выпадали городу, от кельтов и викингов до недавних отравлений «Новичком», он вышел победителем, а сердцем его остается знаменитый Солсберийский собор». Газета подчеркивает, что сейчас в воздухе царит настоящий оптимизм, несмотря на то, что еще год назад местные магазины были пусты, а туристы предпочитали туристы объезжать исторический городок стороной. Решающим фактором в выборе первой позиции рейтинга стал возродившийся в Солсбери дух коллективизма». Ставший знаменитым после шпионского эксцесса ресторан Zizzi на открытии в ноябре был переполнен. А великолепные пейзажи, кристально чистые ручьи и зеленые луга с овечками, никуда и не исчезали.

Солсбери находится в 150 километрах к западу от Лондона. Первые поселения возникли здесь еще до начала новой эры, а первый форт построили римляне. Сейчас экономика города строится вокруг туризма, а живет в Солсбери менее 50 тысяч жителей.