США и Китай близки к финальному раунду переговоров по торговому соглашению

По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, документ будет очень подробным и охватит те вопросы, которые до этого никогда не рассматривались – его слова приводит Рейтер.

Так называемая торговая война началась между Вашингтоном и Пекином летом прошлого года. Стороны ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны превысили 30 миллиардов долларов. На саммите «большой двадцатки» в конце года КНР и США смогли договориться о «торговом перемирии», оно истекло в прошлом месяце.