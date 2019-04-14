В Туве из изолятора временного задержания сбежали девять заключенных

Среди них есть подозреваемые в убийстве и разбое.

Инцидент произошел в изоляторе временного содержания Барун-Хемчикского района Тувы. В местном отделе МВД рассказали РИА Новости об обстоятельствах побега: двое задержанных напали на дежурного полицейского, когда их вывели за вещами в каптерку. Угрожая сотруднику изолятора, они заставили выпустить остальных заключенных. Полицейский получил два непроникающих ранения груди. По предварительным данным, о серьезных травмах речи не идет, сейчас его допрашивают.

ТАСС со ссылкой на сотрудников того же Барун-Хемчикского отдела МВД сообщает, что четверо из девяти беглецов были осуждены и ждали этапирования в колонии. В сообщении также приводятся их имена – Аян Азан, Алтул Иризу, Орлан Кежигет и Аис Хомуско. Они осуждены по разным статьям, включая разбой и грабеж. Остальные пятеро сбежавших подозреваются в том числе в убийстве и причинении тяжких телесных повреждений.

После побега Следственный комитет начал проверку по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.