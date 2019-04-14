Телеграф: Лейбористская партия Британии могла бы получить большинство в парламенте в случае внеочередных выборов

Телеграф: Лейбористская партия Британии могла бы получить большинство в парламенте в случае проведения внеочередных выборов. Согласно результатам соцопроса, опубликованном газетой Телеграф, оппозиция могла бы получить почти 300 мест в палате общин, а ее лидер стал бы новым премьер-министром. Эксперты считают, что резкое сокращение поддержки правящей партии связано с недовольством сторонников тори из-за неспособности правительства провести «Брекзит».