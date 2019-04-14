Петр Порошенко согласился провести дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» 19 апреля

Представитель избирательного штаба сказал, что действующий президент готов сделать это при условии, что время проведения мероприятия не будет совпадать с официальным временем дискуссии в эфире «Общественного телевидения».

Провести дебаты на «Олимпийском» за два дня до второго тура выборов предложил сам Зеленский. Однако в Центризбиркоме отметили, что по закону полемика должна состояться в телеэфире. Порошенко предложил перенести встречу на сегодняшнее число, но шоумен сказал, что не придет. Он мотивировал это угрозой провокации.