В Лондоне взяли под стражу подозреваемого в нападении на машину украинского посольства

Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба. Об этом сообщает Радио Свобода". При этом личность нападавшего по-прежнему не раскрывается.

Накануне у диппредставительства Украины в центре британской столицы неизвестный несколько раз совершил наезд на припаркованную машину украинского посла. Когда на место прибыли правоохранители, нападавший направил автомобиль на них. В результате инцидента никто не пострадал.