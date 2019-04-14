В Финляндии проходит голосование на парламентских выборах страны

По их результатам будет определен состав законодательного органа на следующие четыре года, сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Националистов закидали накануне яйцами в центре Хельсинки.

Финны выбирают сегодня новый состав парламента. Он заседает четыре года и победившая партия сформирует правительство. На сегодняшний день правительство принадлежит центристам. Однако по недавним опросам симпатии финнов все больше на стороне националистов и евроскептиков. Выборы здесь проходят по партийным спискам. Среди кандидатов также есть независимые политики и участники внепартийных движений. Примечательно, что на этих выборах голосует рекордное число иностранцев. Почти треть из которых — русскоязычные. Также совсем недавно правительство ушло в отставку. Во многом это случилось из-за провала реформы здравоохранения. И хоть Финляндия — одна из самых благополучных стран мира, здесь найдутся свои проблемы. Например, не у всех есть свое жилье. Также финны спорят о том также, что делать со стариками. Отдавать ли их в частные руки или в государственные дома престарелых. А вот другие темы для разногласий: эксперименты с базовым доходом, миграция, изменение климата, сокращение потребления мяса ради здоровья нации. Также финнов волнует развитие атомной энергетики и вступать или не вступать в НАТО.

Избирательные участки закроются в Финляндии в 20 часов по Москве.