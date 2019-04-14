В республике Тува из изолятора временного содержания сбежали девять задержанных

Инцидент произошел в городе Ак-Довурак, сообщили в республиканском главке МВД. Подробностей побега там официально не раскрывают. Вместе с тем источник агентства РИА Новости рассказал, что все случилось во время вывода задержанных в каптерку за вещами. По его словам, двое из девяти беглецов напали на дежурного полицейского и угрожали ему, после чего остальные смогли выйти на свободу. Собеседник агентства добавил, что среди совершивших побег – задержанные по подозрению в разбое, убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По предварительной информации, дежурный полицейский получил телесные повреждения, но пострадал не сильно, добавил источник. Личность беглецов пока что не раскрывается. В тувинском МВД уже начали служебную проверку, а для их розыска подключили полицейских из Красноярского края и Хакасии.

Тем временем свою проверку также начал Следственный комитет. Ведомство проводит ее по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.