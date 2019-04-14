Федеральная служба исполнения наказаний закупила автозаки для инвалидов и матерей с детьми

Презентация состоялась на мероприятии, посвященном годовщине тюремной медицины в России. Об этом сообщается на сайте ведомства. Спецтранспорт создан на базе автомобилей «Лада-Ларгус». Они оборудованы детскими автокреслами и люльками. Как сообщает ТАСС, новыми машинами обеспечены все 13 домов ребенка и следственные изоляторы, где содержатся женщины с малолетними детьми.

Автозаками для перевозки инвалидов региональные подразделения ФСИН будут обеспечиваться по мере потребности.