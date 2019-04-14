Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил о том, что его избили в Петербурге

Парламентарий уже написал заявление в правоохранительные органы.



Депутат Государственный думы Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением об избиении. По словам парламентария, накануне вечером на территории стоянки для эвакуированных автомобилей на него напал администратор. Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел на юге Петербурга, недалеко от метро «Автово». Как пишет телеграм-канал Mash, депутат пытался забрать не свой автомобиль, а машину друга. На территорию стоянки парламентария не пускал администратор Иван Безменников: по его собственным словам, он был максимально корректен, а Милонова всего лишь прижало автоматическими воротами, когда он пытался пробраться внутрь. Машину забрать так и не удалось. Произошедшее сам депутат называет «бандитизмом». Полиция сейчас изучает записи с камер видеонаблюдения.



Виталий Милонов, в свою очередь, уже сообщил, что готовит законопроект о ликвидации частных эвакуаторщиков.