Владимир Зеленский не придет на сегодняшние дебаты с Петром Порошенко из-за угрозы провокаций

Кандидат в президенты Украины сказал, что по этой же причине не пошел сдавать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость вместе с действующим главой страны.

Зеленский добавил, что пока не намерен обращаться в правоохранительные органы, так как до конца не уверен в достоверности информации своих источников.

Отказ Владимира Зеленского от участия в дебатах вряд ли скажется на итогах второго тура президентских выборов на Украине, — считает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Карасев считает, что отказ Зеленского от дебатов в том формате, который предусмотрен ЦВК, был вполне ожидаем