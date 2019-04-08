Пожарные полностью потушили огонь в национальном парке «Лосиный остров» в Подмосковье. Чтобы ликвидировать возгорание на площади в одну тысячу квадратных метров, им понадобилась вся ночь. Об этом рассказала представитель МЧС по Московской области Наталья Данилова.

Одной из причин пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог. Во всяком случае, такую версии озвучили в Минприроды со ссылкой на директора лесопарка Игоря Сарафанова.

Поджог – лишь одна из возможных причин возгорания в лесном массиве. Впрочем, как рассказали в Минприроды, директор парка в этой версии вполне уверен. Игорь Сарафанов рассказал, пишет РБК, что сгорело более 3 тысяч кубических метров древесины. Очаг возгорания располагался на территории лесного хозяйства, входящего в состав заповедника. По мнению чиновников, «пожарные разберутся в истинной причине, проведут исследования и после их экспертиз будет понятно». Между тем, Игорь Сарафанов отметил, что горели складированные после очистки леса от сухостоя бревна. Они уже были распилены, подготовлены к вывозу и лежали вдоль дороги. Директор парка с малой долей сомнения сказал, что «очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли». «Ущерб лесным насаждениям не нанесен, сгорели порубочные остатки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парка. По некоторым предположениям, пожар на территории «Лосиного острова» в районе квартала Пехра-Покровское мог быть связан и с планами по строительству здесь транспортной магистрали. Ранее в связи с ожидаемым возведением нового направления Щелковского шоссе на уровне руководства московской области и правительства страны обсуждался вопрос об изменении границ национального парка «Лосиный остров».

В связи с пожаром возбуждено административное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности в лесу.

Причина пожара в Лосином острове связана с деятельностью человека, но связывать этот пожар с возможным строительством дороги не следует, — считает руководитель противопожарного проекта Greenpeace России Григорий Куксин

Куксин сообщил, что от лесных пожаров уже пострадали многие регионы. А в Подмосковье уже начинают гореть торфяники