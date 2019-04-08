Эксперт: Уклонение Зеленского от дебатов не скажется на результатах второго тура

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пошел сдавать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость на НСК «Олимпийский» в Киеве вместе с действующим главой государства Петром Порошенко из-за угрозы провокации. Тактика «уклонения от дебатов» штаба Зеленского не скажется на результатах второго тура. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, отметив, что сегодняшнее голосование идет против Порошенко, а не за шоумена.

«Скажется ли это существенно на результатах второго тура выборов президента, скорее всего, нет. Частично может разочаровать нынешних сторонников голосования за Зеленского, укрепить морально-политический дух сторонников Порошенко, но вряд ли это поможет переломить ситуацию Порошенко в свою пользу. Проблема в том, что сегодняшнее голосование — это не столько за Зеленского, сколько против Порошенко», — сказал эксперт.



Такого рода заявления от кандидата Зеленского, по мнению В.Карасева, призваны оправдать его отсутствие на дебатах с действующим президентом.

«Это попытки найти оправдание уклонения от дебатов. Они прекрасно понимают, что концептуальные дебаты будут не в пользу Зеленского. И чтобы не рисковать, выбрана тактика уклонения. Любой ценой соскочить с той формы дебатов, которая предусмотрена протоколами ЦВК, регулирующими нормативами и законом о выборах президента», — сказал он.

Ранее Зеленский сам выступил с инициативой к президенту Украины Петру Порошенко пройти медицинские тесты на наличие наркотиков и алкоголя в организме. Однако в последний момент заявил в интервью изданию «Новости Украины», что получил информацию о готовящейся провокации против него.