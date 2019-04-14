Три человека погибли в авиакатастрофе в Непале

Крушение произошло в аэропорту Тенцинг-Хиллари, который считается самым опасным в мире. Как сообщает Би-би-си, небольшой двухмоторный самолет при взлете врезался в вертолет и съехал с полосы. Среди погибших – пилот воздушного судна и двое полицейских, стоявших на земле. Аэропорт, который называют «воротами в Гималаи» –единственный в районе Эвереста, он находится на высоте почти 3 тысячи метров над уровнем моря. Один из торцов короткой взлетной полосы упирается в подножье горного хребта, другой заканчивается обрывом. При этом ее уклон составляет 60 метров, а из-за сильного ветра аэропорт часто бывает закрыт.