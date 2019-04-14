Хакеры взломали ряд аккаунтов почтового клиента Outlook

Об этом сообщила компания Microsoft, которой принадлежит сервис. Киберпреступники могли получить доступ к адресам взломанных пользователей и клиентам из списка их контактов, названиям папок, и заголовкам писем. Сами сообщения, как утверждает компания, в руки злоумышленников не попали. Утечка происходила с начал этого года до конца марта. Итогом прошедшего взлома может стать повышенное количество спам-сообщений, которое могут получить клиенты сервиса.