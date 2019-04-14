Запуск военного спутника «Благовест» отложили до июля. Первоначально предполагалось, что старт пройдет на Байконуре 23 мая.

Причины, по которым старт ракеты «Протон-М» с «Благовестом» решено было отложить, неизвестны: источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли лишь пояснил, что «к спутнику вопросов нет» и он готов к отправке на Байконур.

Этот запуск должен стать последним, проведенным с Байконура в интересах российского Минобороны. Все последующие старты будут проводиться уже с космодрома Плесецк в Архангельской области.

По словам другого источника РИА Новости, отправка этого спутника на орбиту завершит формирование группировки из четырех космических аппаратов. Первые три «Благовеста» были успешно запущены в 2017 и 2018 годах. Спутники обеспечат российских военных высокоскоростным доступом в интернет, телефонной— и видеоконференцсвязью.

Официально о переносе запуска не сообщалось: в «Роскосмосе» и Минобороны пока не подтвердили информацию источника РИА Новости.