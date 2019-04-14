По выделенным полосам общественного транспорта на ряде улиц Москвы с сегодняшнего дня запретили проезжать по выходным

Меры касаются личных автомобилей.

Речь идет о пяти столичных магистралях. Среди них — участок от проспекта Мира до Ярославского шоссе, Ленинский проспект и трасса от Воздвиженки до Кутузовского проспекта и Можайского шоссе. Кроме того, нельзя будет проехать по «выделенке» владельцам личного автомобиля на Нахимовском и Ломоносовском проспектах вместе с Минской улицей, а также Нижегородской улице и Рязанском проспекте. Таким образом, выделенные полосы перешли в ежедневный режим работы почти на 70 км столичных автодорог. Такие меры в московском Центре организации дорожного движения объяснили приоритетностью общественного транспорта. Там, где был введен запрет на проезд по «выделенкам» в выходные и праздничные дни, отсутствует альтернативный магистральный транспорт, пояснили в ЦОДД. В результате, как уверяют в организации, пассажиры городского транспорта будут экономить в пути от 15 до 30 минут.

По существующим правилам, по выделенным полосам в Москве может проезжать только общественный транспорт и такси. Личные автомобили могут пользоваться «выделенками» в выходные и праздники только при наличии над полосой специального дорожного знака с «молоточками».