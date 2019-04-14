Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмугамедов может защитить титул чемпиона в легком весе в бою с американцем Дастином Порье. Представитель США этой ночью одержал победу над соотечественником Максом Холлуэем и стал претендентом на титул, которым сейчас владеет российский боец.

Нурмугамедов отбывает девятимесячную дисквалификацию за потасовку с ирландцем Коннором Макгрегором. Планируется, что следующий бой он проведет в начале сентября. В активе 30-летнего атлета нет ни одного поражения в смешанных единоборствах.