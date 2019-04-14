Владимир Зеленский отказался участвовать в дебатах с Петром Порошенко, опасаясь провокации. В интервью агентству «Новини Украины» он сказал, что не придет на сегодняшнюю встречу на стадионе «Олимпийский». Кандидат в президенты утверждает, что получил секретную информацию о готовящейся против него провокации, но не стал раскрывать, в чем именно она может заключаться.

Оба претендента на пост главы страны ранее подали заявки на дебаты в «Олимпийском». Однако Зеленский указал в качестве даты 19 апреля, а Порошенко – 14-е. Второй тур выборов запланирован на следующее воскресенье.