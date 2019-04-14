Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, назван лучшим место для проживания в Великобритании

Город Солсбери, где в прошлом году отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, назван лучшим место для проживания в Великобритании. Рейтинг составила газета Sunday Times. По мнению издания, он примечателен своей архитектурой, но также занял высокое место «из-за возрождающегося чувства коллективизма», который помог преодолеть страх и растерянность после покушения на Скрипалей. В конце прошлого года власти Солсбери заявили о намерении потратить полмиллиона евро улучшение имиджа после атаки отравляющим веществом «Новичок».