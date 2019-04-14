Хакеры могли получить доступ к учетным записям почтового сервиса Outlook

Компания Microsoft уже начала рассылать уведомления ее пользователям об атаке.

Предположительно хакерская атака на Outlook могла продолжаться с начала января по конец марта этого года, сообщает интернет-издание The Verge со ссылкой на заявление Microsoft. По его данным, взломщики могли иметь доступ к адресу электронной почты пользователей, названиям папок, темам сообщений и адресам их получателей. При этом в компании уверяют, что содержание сообщений, а также входные данные не попали в руки злоумышленников. Хотя пароли в Microsoft все же посоветовали поменять. Сколько пользователей Outlook затронула хакерская атака, неясно. Профильное интернет-издание TechCrunch предполагает, что речь идет об ограниченном числе аккаунтов. В результате взлома, по предварительной версии, они могут получать повышенное число сообщений со спамом.

В августе прошлого года специалисты компании ESET, занимающиеся разработкой антивирусов, сообщили, что хакеры использовали почтовый сервис Outlook для кражи данных госучреждений в ряде стран Европы.