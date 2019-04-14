Отец арестованного в Лондоне Джулиана Ассанжа просит правительство Австралии вернуть сына на родину

Джон Шиптон сказал, что его потряс внешний вид и состояние здоровья основателя Викиликс. Министерство иностранных дел и премьер-министр должны что-то сделать. «Я знаю, что на правительственном уровне велись разговоры об экстрадиции Ассанжа домой», — передает слова Шиптона телеканал Эс-би-эс.

На этой неделе основателю Викиликс было отказано в убежище в посольстве Эквадора, где он находился на протяжении почти семи лет. Его арестовала полиция за неявку в лондонский суд, а также по запросу США на экстрадицию, где его обвиняют в хакерской деятельности.