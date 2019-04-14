Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил включить национальную милицию в Боливарианские вооруженные силы

Соответствующий запрос глава государства направил в Конституционную ассамблею. Ранее он же призывал граждан вступать в ряды правоохранительных органов для защиты страны.

Внутриполитический кризис обострился в Венсеуэле в начале этого гоа, когда лидер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным руководителем страны. Легитимным лидером его признали США, ряд стран Евросоюза и латинской Америки. Мадуро опирается на поддержку Боливарианских вооруженных сил.