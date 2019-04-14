Восемь человек стали жертвами обрушения двух жилых домов в бразильском Рио-де-Жанейро

По данным Ассошиэйтед Пресс, еще 16 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Два шестиэтажных здания обрушились рано утром в минувшую пятницу в одном из неблагополучных районов города. Городские власти сообщают, что обе постройки, а также соседние дома были возведены незаконно. Возможно, к их строительству причастны криминальные группировки. О причинах обрушения пока ничего не говориться. Жильцов близлежащих домов эвакуировали.