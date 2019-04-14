Запуск спутника «Благосвест» с космодрома Байконур отложен на два месяца

На орбиту телекоммуникационный аппарат должна была доставить ракета-носитель «Протон-М», но, по словам источника РИА Новости, сначала будет запущен другой спутник.

Запуск «Благовеста» по неназванным причинам откладывался и ранее. Согласно текущим планам, его отправят в космос в июле. Отмечается, что он должен стать последним спутником, отправляемым с космодрома «Байконур» в интересах Министерства обороны. Всего на первый квартал этогог ода намечено три запуска «Протон-М».