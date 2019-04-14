Причиной пожара в парке «Лосиный остров» может быть поджог

Такое предположение сделали в министерстве природы, сообщает ТАСС. На территории лесного массива проводились работы по очистке от сухостоя. Деревья распилили и складировали вдоль дороги для дальнейшего вывоза. Как считают в ведомстве, неизвестные облили древесину горючей жидкостью и подожгли.

Пожар в «Лосином острове» под Балашихой начался накануне вечером и был потушен лишь к утру. Ближайший населенный пункт, расположенный в километре о очага возгорания, не пострадал.