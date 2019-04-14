Акционеры Facebook предложили снять Марка Цукерберга с поста главы правления компании

Это мотивируют тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных.

Гендиректор, который одновременно председательствует в совете директоров, может оказывать чрезмерное влияние и мешать контролю над правлением. Некоторые из акционеров Facebook выразили недовольство тем, что стоимость компании падает, а у Цукерберга сохраняются излишние привелегии. Инвесторы потребовали рассмотреть вопрос об отстранении основателя компании с поста гендиректора. Попытка ослабить позиции основателя Facebook предпринята перед ежегодным собранием акционеров. Предложение обсудить вопрос фигурирует в уведомлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Цукерберг председательствует в совете директоров с 2012 года. В тексте уведомления отмечается, что разграничение постов председателя и гендиректора может сгладить остроту конфликта интересов, а избрание независимого председателя обеспечит более четкое разделение полномочий между гендиректором и остальными членами совета. Пока же схема владения акциями дает Цукербергу возможность фактически единолично контролировать политику компании.

Идея о назначении независимо председателя совета директоров обсуждалась в Фейсбуке еще два года назад, но не была поддержана. На фоне прошлогоднего скандала с утечкой данных, стоимость Facebook серьезно упала, а сам Цукерберг потерял в 2018 году 23 миллиарда долларов.