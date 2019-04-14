Владимир Зеленский заявил о провокации, которая готовится против него на дебатах

В связи с этим кандидат в президенты Украины решил отказаться от полемики со своим соперником Петром Порошенко.

«Я туда не поеду» — заявил Зеленский, комментируя предстоящие дебаты с Порошенко, которые должны пройти сегодня на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В интервью агентству «Новини Украины» оппозиционный кандидат заявил, что кто-то готовит против него провокацию на месте проведения дебатов. По словам Зеленского, это секретная информация, о которой он пока не готов говорить. Политик также добавил, что она будет обнародована после выборов, и выразил уверенность, что граждане страны поймут его мотивы, когда им станет известна подоплека дела.

Кроме того, как пишет РБК, Зеленский также объяснил возможностью провокации свое нежелание сдавать анализы на алкоголь и наркотики вместе с Порошенко на стадионе. При этом кандидат подчеркнул, что никого не обвиняет, и полученная им информация вполне может оказаться ложью. Анализы он все же сдал, но в частной клинике. Результаты исследования оказались отрицательными.

Порошенко заявил, что приедет на стадион сегодня в два часа дня, а также призвал Зеленского «не прятаться от избирателей».