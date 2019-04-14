Блумберг: Дом Таргариенов из сериала «Игра престолов» является самым богатым во вселенной писателя Джорджа Мартина

Дом Таргариенов из сериала «Игра престолов», по оценкам Блумберг, является самым богатым во вселенной писателя Джорджа Мартина. Агентство с помощью фанатов составило список самых состоятельных семей в преддверии выхода заключительного сезона знаменитого сериала. Эксперты считают самым дорогим активом фэнтези мира трех драконов, хотя и затруднились назвать их точную стоимость. Здесь, пишет агентство, применимы два метода: один исходит из подсчета их стоимости и обучения, другой основан на оценке имущества, которое может быть награблено с помощью крылатого монстра.

Заключительный сезон «Игры престолов» с учетом разницы во времени выйдет в России уже завтра.