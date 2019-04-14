Лидер Лейбористской партии Великобритании мог бы стать премьером, если бы выборы прошли в ближайшие дни

Это следует из результатов соцопроса, которые приводит газета «Sunday Telegraph». Большинство респондентов отдали бы свой голос представителям оппозиционную партии. И хотя ей не хватило бы мест для прямого парламентского большинства, пишет издание, при поддержке Шотландской национальной партии, лейбористам удалось бы сформировать правительство. Кризис, с которым столкнулась правящая Консервативная партия, аналитики связывают с неудачным пока процессом выхода страны из Евросоюза.