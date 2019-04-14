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09:30, 14 апреля 2019

США и Китай близки к финальному раунду переговоров по торговому соглашению

По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, документ будет очень подробным и охватит те вопросы, которые до этого никогда не рассматривались – его слова приводит Рейтер.

Так называемая торговая война началась между Вашингтоном и Пекином летом прошлого года. Стороны ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны превысили 30 миллиардов долларов. На саммите «большой двадцатки» в конце года КНР и США смогли договориться о «торговом перемирии». Юридически оно истекло в прошлом месяце.



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