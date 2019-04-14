США и Бразилия призвали Кубу, Россию и Китай перестать поддерживать власть венесуэльского лидера Николаса Мадуро

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдепартамента по итогам телефонных переговоров глав внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Бразилии.

В конце января спикер парламента илидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой Венесуэлы. Помимо США его поддержал ряд стран Евросоюза, и Латинской Америки. Москва оказалась в числе тех, кто назвал действия оппозиционера нелегитимными.