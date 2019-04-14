Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

Как сообщает МЧС, им удалось не допустить распространения огня на жилые постройки, которые находятся всего в километре от очага возгорания.

Пожар в парке под Балашихой возник накануне вечером. На территории одной тысячи квадратных метров горели порубочные остатки с прошлой санитарной вырубки и штабели с бревнами.

В прошлом месяце Минприроды разработало проект, исключающий из состава парка 140 гектаров территории для дублера Щелковского шоссе. «Гринпис России» попросил Генпрокуратуру вмешаться в ситуацию.