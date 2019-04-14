Парламентские выборы проходят сегодня в Финляндии

Это уже тридцать восьмые парламентские выборы в Финляндии. Страна разделена на 13 избирательных округов и выборы проходят по партийным спискам. В однопалатном парламенте Финляндии двести мест. Сейчас там заседают девять партий. Представители трех из них сформировали центристское правительство. Остальные партии, соответственно, находятся в оппозиции. Также в Финляндии действуют десять партий, которых еще нет в парламенте. Предварительное голосование состоялось уже в начале этого месяца и по последним опросам националисты и евроскептики обходят центристов. Среди тем, которые обсуждают финские политики можно выделить: уход за пожилыми, эксперименты с базовым доходом, миграция, изменение климата и снижение потребления мяса ради здоровья нации. Также финнов волнует развитие атомной энергетики и возможное вступление в НАТО. Добавлю также, незадолго до дня голосования правительство страны подало в отставку. Чиновники не смогли справиться с заявленными реформами. Однако, это нормальная практика для Финляндии. За более чем вековую историю здесь сменилось более семи десятков правительств.

Избирательные участки закроются в Финляндии в восемь вечера по московскому времени.