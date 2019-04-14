Эксперты усомнились в подлинности самой дорогой картины в мире

«Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданная в 2017 году за рекордную сумму в 450 миллионов долларов, может оказаться подделкой. Как пишет The New York Post, искусствовед Бен Льюис утверждает, что Лондонская национальная галерея перед продажей намеренно скрыла, что группа экспертов допускает, что картина является дубликатом. Таким образом, реальная стоимость полотна может составлять примерно 1200 долларов. В Лондонской галерее сказали, что специалисты «проводят тщательную оценку».