Автор системы выживания и рукопашного боя Алексей Кадочников скончался на 84-м году жизни

Об этом сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта. Причина смерти не уточняется.

Кадочникова называли легендой российского спецназа. Он являлся автором книг и учебных фильмов по самообороне и рукопашному бою. Его методике посвящены несколько документальных фильмов Минобороны СССР. Начиная с 1962 года он занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур и офицерских кадров в военных училищах.