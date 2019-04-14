Народного артиста России Геннадия Фролова похоронят сегодня на Востряковском кладбище в Москве

Он скончался 10 апреля на 82-ом году жизни.

«Народный артист страны, один из первых актеров «Современника», человек который строил этот театр, посвятил ему всю жизнь и вложил свое сердце. И хотя формально в труппу «Современника» Геннадий Алексеевич был принят в 1961 году, он был с театром с момента его создания», — говорится в сообщении на странице «Современника» в социальных сетях. Там подчеркивается, что Геннадий Фролов стал ведущим актером вскоре после своего прихода и прослужил в театре 58 лет, был предан ему и играл до последнего, даже несмотря на преклонный возраст и неважное самочувствие. Он исполнил десятки ролей, среди которых Кулыгин в «Трех сестрах», Джерри Райн в «Двое на качелях», Ляпкин-Тяпкин в «Ревизоре». За плечами Геннадия Фролова также более 50 фильмов. Артист скончался в Москве в минувшую среду после продолжительной болезни.

Как сообщается, родные Геннадия Фролова приняли решение не проводить гражданскую панихиду в театре.