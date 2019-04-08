Кандидаты в президенты Украины так и не смогли договориться по поводу даты проведения дебатов

Петр Порошенко в очередной раз объявил, что ждет своего оппонента Владимира Зеленского в воскресенье на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Шоумен в свою очередь настаивает на проведении дебатов 19 апреля. В этот же день, в соответствии с законом о выборах, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении. Избирательный штаб Зеленского допустил, что они могут пройти в режиме телемоста, однако на гостелеканале сказали, что это запрещено правилами.

Петру Порошенко не выгодно проводить дебаты 19 апреля, при таком раскладе у него не останется времени, чтобы использовать итоги встречи с максимальной пользой для себя. Такое мнение «Эху» высказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Владимир Зеленский не будет участвовать в сегодняшних дебатах, и Порошенко скорее всего устроит на стадионе митинг своих сторонников и постарается повернуть неявку оппонента в свою пользу, — считает Вадим Карасев.