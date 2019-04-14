В Подмосковье сегодня намечена очередная серия акций против новых мусорных полигонов

В большинстве городов местные чиновники мероприятия не согласовали.

Под самыми разными предлогами подмосковные власти не разрешают людям выступать против строительства заводов по сжиганию мусора и полигонов твёрдых бытовых отходов. Так в Сергиевом Посаде чиновники сначала согласовали митинг рядом с центральной площадью, но затем разрешение отозвали под предлогом, что над местом его проведения расположена линия электропередачи, написал у себя в фейсбуке организатор акции, политик Дмитрий Гудков. В Коломне активистам предложили перенести проведение акции в соседнюю деревню, потому что на заявленной площадке собираются перекладывать трубы. В Наро-Фоминске в митинге отказали из-за того, что на улице, где люди хотели собраться, пройдет первенство по вольной борьбе и регби. Устроителей акции в Волоколамске пожурили за то, что они якобы не подали уведомление в срок. Акцию тоже не согласовали. Власти Шатуры отказали из-за неправильного оформления бумаги, а Жуковского из-за празднования Дня космонавтики.

Жители разных городов Московской области многие месяцы выступают против строительства новых мусорных полигонов. Массовые митинги в регионе прошли в начале февраля. Некоторые акции не были согласованы.