Лидеры протеста в Ингушетии, отбывшие 10 суток административного ареста, стали фигурантами уголовного дела

Накануне трех человек задержали в Нальчике перед выходом из спецприемника. Теперь их обвиняют в насилии в отношении силовиков.

Это попытка властей подавить общественное недовольство. Такое мнение высказал «Эху Москвы» глава правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов.

В конце марта в столице Ингушетии прошел митинг против передачи земель Чечне и поправки в законодательство, которая позволяет решать подобные вопросы без референдума.