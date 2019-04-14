Сегодня завершается розыгрыш баскетбольной евролиги среди женщин

В финале турнира сыграют две российские команды, напоминает Константин Похмелов.

То, что российский клуб выиграет евролигу, стало ясно по завершении полуфиналов. Курское Динамо уверенно переиграло баскетболисток чешского УСК. Правда, из россиянок в матче участвовала только Татьяна Видмер, чей вклад в победу оказался чисто символическим.

Куда сложнее пришлось баскетболисткам УГМК. Действующий Чемпион Евролиги в матче с хозяйками «Финала четырёх» «Шопроном» уступал по ходу встречи 10 очков. Но после большого перерыва вернулся в игру и шансов француженкам не оставил.

Финал между Динамо и УГМК начнется в 21.30. Однако уже сейчас можно констатировать, что российский клуб выиграет женскую Евролигу четвёртый год подряд.

Напомним, что другой баскетбольный турнир – Еврокубок – на этой неделе выиграла ещё одна российская команда — «Надежда» из Оренбурга.