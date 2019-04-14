Режим работы выделенных полос на дорогах Москвы изменится с сегодняшнего дня

Часть из них перейдет на ежедневный режим работы, а по выходным по ним будет разрешено передвигаться только общественному транспорту и машинам экстренных служб.

Изменения коснутся 70 километров выделенных полос. В выходные на личном транспорте больше нельзя будет выезжать на выделенные участки автополотна на Нахимовском, Ломоносовском, Кутузовском и Ленинском проспектах, а также на Можайском шоссе, улицах Минская и Воздвиженка. Кроме того, каждый день теперь будут работать полосы на участках от Проспекта мира до Ярославского шоссе и от Нижегородской улицы до Рязанского проспекта. По словам первого заместителя генерального директора Мосгортранса Бориса Ткачука, столичные власти ожидают, что с вводом ежедневных «выделенок» скорость движения вырастет на 30 процентов, по субботам и воскресеньям время ожидания для пассажиров городского транспорта сократится, а проезд станет быстрее и комфортнее.

В дорожной полиции рассчитывают, что перевод на выделенных полос на каждодневный режим работы должен снизить число ДТП по меньшей мере на четверть.