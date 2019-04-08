Движение «Екатеринбург за свободу» проведет сегодня акцию «Прогулка свободных людей» в поддержку бывшего координатора свердловского отделения «Открытой России» Максима Верникова и других людей, преследуемых по политическим статьям.

Собравшиеся запишут ролик со словами поддержки политических заключенных, рассказала «Эху Москвы» гражданский активист Елена Шукаева.

Встреча состоится в 17:00. Активисты соберутся возле здания городской администрации Екатеринбурга.