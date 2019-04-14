В центре Киева сегодня пройдёт акция в поддержку властей Украины

Она приурочена ко второму туру выборов главы страны, до которых осталась неделя.

Политическую акцию проведут на майдане в центре украинской столицы. Это не будет митинг, акция протеста или агитация за одного из кандидатов в президенты, уверяют организаторы. По их словам, умным людям просто стоит собраться и поговорить о том, почему возник нынешний политический кризис и что необходимо сделать, чтобы он не привёл к развалу Украины. Устроители акции уверяют, что не являются сторонниками действующего президента Петра Порошенко. При этом они замечают, что изменение властной команды именно сейчас может привести цитата по агентству ТАСС «к непредсказуемым и весьма нежелательным последствиям». Организаторы также призывают всех, кого беспокоят эти вопросы, собраться в разных городах страны и доказать, что патриоты-государственники Украины есть повсюду.

За высший пост в стране поборются шоумен Владимир Зеленский – он набрал в первом туре больше 30ти процентов голосов и действующий президент Пётр Порошенко, его в конце марта поддержало почти 16 процентов избирателей.