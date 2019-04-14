США и Бразилия призвали Россию, Кубу и Китай прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу призвали Россию, Кубу и Китай прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств

двух стран. Ранее в интервью пуэрториканскому телеканалу «Мега ти-ви» госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему не исключает военной интервенции в Венесуэлу. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил на 27-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, что политическая линия Вашингтона в отношении стран Латинской Америки неприемлема. По его словам, американцы открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств.