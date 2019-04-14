Раненый около клуба в австралийском Мельбурне скончался

Еще трое остаются в больнице, состояние одного из них оценивается как критическое, сообщила полиция штата Виктория. Накануне вечером неизвестный устроил стрельбу у входа в ночной клуб Love Machine. Сообщалось о четверых пострадавших. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Предположительно, преступник, чья личность не установлена, скрылся с места преступления на черном внедорожнике Porsche, который позднее был найден сгоревшим. Полиция обратилась к местным жителям с просьбой предоставить любую информацию о местонахождении стрелка.