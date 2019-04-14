Кандидат на пост президента Украины и действующий лидер страны Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на дебаты уже сегодня. Об этом он говорит на видеоролике, размещенным на его странице в Facebook:

«Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец-то с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе».

Владимир Зеленский сейчас находится во Франции, где ранее встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что дебаты изначально планировались на 19 апреля, и ничего переносить он не планирует.